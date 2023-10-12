МЗС Чехії викличе посла Росії через атаку РФ на українське село Гроза

ООН зафіксувала понад 21 000 жертв серед цивільного населення України з початку вторгнення Москви.

Міністерство закордонних справ Чехії викличе посла Росії через атаку РФ на українське село Гроза Харківської області.

Про це пише Guardian з посиланням на Reuters.

Видання нагадує, що Росія неодноразово заперечувала напади на цивільне населення з моменту початку так званої “спеціальної військової операції” в Україні в лютому 2022 року.

ООН зафіксувала понад 21 000 жертв серед цивільного населення за цей період, зокрема 7 481 особу росіяни вбили. Серед загиблих – 554 дитини.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок удару росіян по селу Гроза до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка.

Правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп'янського району перейшли на бік ворога.