Сьогодні зранку в міського голови Мукачева Андрія Балоги та голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо пройшли обшуки.

Сьогодні зранку проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард». Про це повідомили джерела редакції в СБУ.

Йдеться про ділянку в центрі Мукачева на березі р. Латориця.

Правоохоронці повідомили, що влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в декілька разів і «перемогла» компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет «Блюк».

Ціна землі була занижена в 10 разів. Міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання депутата облради - кума Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті. Минулого року він планував стати депутатом Верховної Ради замість Іллі Киви.