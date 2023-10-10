Стерненко та Притула оголосили збір на 100 далекобійних БпЛА-камікадзе для ударів по ворожих об'єктах

Волонтери Сергій Стерненко, Сергій Притула та Ігор Лаченков оголосили збір на безпілотники дального радіусу дії. Мета – зібрати 175 млн гривень на 100 дронів дальністю по 800 кілометрів.

Стерненко у дописі в соцмережі X нагадав, що минулого року під час великої російської атаки на українську енергетику він із Притулою зібрав 352 млн грн, на які закупили багато дронів. Це були БпЛА, які нищили неподалік фронту ворожі ЗРК і ті, що літали у Москву.

"Мета: 175 млн грн на 100 далекобійних БПЛА (30 кг корисного навантаження на дистанцію 800 км). Збір триватиме три дні!" – написав Притула.

Рахунки для донатів активні:

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Приват – https://bit.ly/pf-megazbir-mp

Усі інші рахунки – https://prytulafoundation.org/about/projects/actual/mozhem-pavtarit

"Війна на території так званої росії має ставати більшою! Тому треба і більше дронів!" – прокоментував збір Стерненко, додавши, що "безпечних місць" на російській території не буде.

МЕГАЗБІР НА ДРОНИ ДАЛЬНЬОГО РАДІУСУ ДІЇ!



Минулого року під час великої російської атаки на нашу енергетику ми з Сергієм Притулою зібрали 352 млн грн, на які закупили багато дронів.

Як такі, що нищили неподалік фронту ворожі ЗРК, так і ті, що літали у Москву😏



Війна на… pic.twitter.com/rh29NNPEwB — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 10, 2023

Нагадаємо, що повітряні атаки на російські військові та повʼязані із ними обʼєкти у РФ почалися влітку 2023. За цей період було декілька руйнувань у Москві – у будівлі, що використовується для офісів міністерств. Також атакували локацію, де розташовано штаб-квартиру ГРУ з кіберзлочинства.

Українські дрони також успішно долітали до електростанцій на російській території – у відповідь на обстріли енергетичної інфраструктури України.