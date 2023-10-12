Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку повномасштабної війни СБУ викрила 2000 осіб, підозрюваних у держзраді

Серед них – колишній військовий, який слідкував за переміщенням президента. 

Від початку повномасштабної війни СБУ викрила 2000 осіб, підозрюваних у держзраді
Василь Малюк
Фото: пресслужба СБУ

СБУ від початку війни викрила 2000 осіб, що можуть бути причетні до державної зради. Про це голова служби Василь Малюк розповів для Wall Street Journal.

Серед викритих осіб – колишній військовий, який стежив за переміщенням президента Володимира Зеленського. Також викрили керівника страхової компанії, що на замовлення Росії збирав дані про енергетичну інфраструктуру в Києві.

"Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів", – порівняв Василь Малюк. 

Він додав, що одним з основних завдань агентів Росії є збір інформації про військові об'єкти, в тому числі військові бази та склади боєприпасів.

Українські посадовці вважають, що Росія масово вербувала агентів у країні з 2004 року, коли вуличні протести, відомі як Помаранчева революція, привели до виборів прозахідного президента, що стало першою серйозною ознакою втрати російського контролю. Вербуванню російських агентів на всіх рівнях, у тому числі в лавах СБУ, сприяли давні офіційні зв’язки, корупція та симпатії до Москви.

Нагадаємо, СБУ встановила осіб, які навели російський удар на кафе в Грозі, внаслідок чого загинули 59 людей. Це – два колишні мешканці Харківської області, що були поліцейськими і перейшли на бік ворога. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies