Від початку повномасштабної війни СБУ викрила 2000 осіб, підозрюваних у держзраді

Серед них – колишній військовий, який слідкував за переміщенням президента.

СБУ від початку війни викрила 2000 осіб, що можуть бути причетні до державної зради. Про це голова служби Василь Малюк розповів для Wall Street Journal.

Серед викритих осіб – колишній військовий, який стежив за переміщенням президента Володимира Зеленського. Також викрили керівника страхової компанії, що на замовлення Росії збирав дані про енергетичну інфраструктуру в Києві.

"Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів", – порівняв Василь Малюк.

Він додав, що одним з основних завдань агентів Росії є збір інформації про військові об'єкти, в тому числі військові бази та склади боєприпасів.

Українські посадовці вважають, що Росія масово вербувала агентів у країні з 2004 року, коли вуличні протести, відомі як Помаранчева революція, привели до виборів прозахідного президента, що стало першою серйозною ознакою втрати російського контролю. Вербуванню російських агентів на всіх рівнях, у тому числі в лавах СБУ, сприяли давні офіційні зв’язки, корупція та симпатії до Москви.

Нагадаємо, СБУ встановила осіб, які навели російський удар на кафе в Грозі, внаслідок чого загинули 59 людей. Це – два колишні мешканці Харківської області, що були поліцейськими і перейшли на бік ворога.