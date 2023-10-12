Від початку повномасштабної війни СБУ викрила 2000 осіб, підозрюваних у держзраді

СБУ від початку війни викрила 2000 осіб, що можуть бути причетні до державної зради. Про це голова служби Василь Малюк розповів для Wall Street Journal.
Серед викритих осіб – колишній військовий, який стежив за переміщенням президента Володимира Зеленського. Також викрили керівника страхової компанії, що на замовлення Росії збирав дані про енергетичну інфраструктуру в Києві.
"Російська агентура раніше розросталась в Україні, немов ракові клітини. Сьогодні СБУ схожа на хірурга, який очищує українську землю від зрадників та шпигунів", – порівняв Василь Малюк.
Він додав, що одним з основних завдань агентів Росії є збір інформації про військові об'єкти, в тому числі військові бази та склади боєприпасів.
Українські посадовці вважають, що Росія масово вербувала агентів у країні з 2004 року, коли вуличні протести, відомі як Помаранчева революція, привели до виборів прозахідного президента, що стало першою серйозною ознакою втрати російського контролю. Вербуванню російських агентів на всіх рівнях, у тому числі в лавах СБУ, сприяли давні офіційні зв’язки, корупція та симпатії до Москви.
Нагадаємо, СБУ встановила осіб, які навели російський удар на кафе в Грозі, внаслідок чого загинули 59 людей. Це – два колишні мешканці Харківської області, що були поліцейськими і перейшли на бік ворога.