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Військові та поліція врятували чоловіка, який 6 діб був під завалами будинку поблизу Авдіївки

Брат постраждалого ймовірно загинув.

Військові та поліція врятували чоловіка, який 6 діб був під завалами будинку поблизу Авдіївки
Руїни зруйнованого обстрілом будинку, скріншот відео

Військові та поліцейські врятували 44-річного чоловіка, який 6 діб перебував під завалами будинку у селі поблизу Авдіївки. Наразі він отримує медичну допомогу.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, 44-річний житель села Новокалинове опинився під завалами внаслідок прямого влучання у будинок. Повідомлення про те, що під руїнами будинку можуть бути люди, надійшло до поліції від голови Очеретинської військової адміністрації.

У зв’язку з активними бойовими діями на цьому напрямку керівництво поліції Донеччини звернулося з проханням у проведенні пошуково-рятувальних робіт до командування 31-ї окремої механізованої бригади. На місце обстрілу були направлені бійці 52-го окремого стрілецького батальйону, які перебувають в підпорядкування 31-ї ОМБ.

Прибувши до зруйнованої оселі, військові підтвердили, що під уламками дійсно перебуває жива людина. Армійці почали визволяти з пастки постраждалого. Рятувальна операція ускладнювалась обстрілами з боку окупантів. Військовослужбовці підняли з-під завалів 44-річного господаря будинку, який понад 6 днів боровся за життя.

Врятований повідомив, що разом з ним у момент обстрілу був його 39-річний брат, який, напевно, загинув, так як не подавав ознак життя. Аби продовжити пошуково-рятувальні роботи щодо іншого чоловіка, потрібна спеціальна техніка.

Бійці вивезли постраждалого та передали поліцейському екіпажу "Білий Янгол", який доставив чоловіка до лікарні. Наразі потерпілий отримує необхідне лікування.

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Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 листопада, російська армія обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів були міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка. Поранення дістала одна людина.

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