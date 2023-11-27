Військові та поліцейські врятували 44-річного чоловіка, який 6 діб перебував під завалами будинку у селі поблизу Авдіївки. Наразі він отримує медичну допомогу.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, 44-річний житель села Новокалинове опинився під завалами внаслідок прямого влучання у будинок. Повідомлення про те, що під руїнами будинку можуть бути люди, надійшло до поліції від голови Очеретинської військової адміністрації.

У зв’язку з активними бойовими діями на цьому напрямку керівництво поліції Донеччини звернулося з проханням у проведенні пошуково-рятувальних робіт до командування 31-ї окремої механізованої бригади. На місце обстрілу були направлені бійці 52-го окремого стрілецького батальйону, які перебувають в підпорядкування 31-ї ОМБ.

Прибувши до зруйнованої оселі, військові підтвердили, що під уламками дійсно перебуває жива людина. Армійці почали визволяти з пастки постраждалого. Рятувальна операція ускладнювалась обстрілами з боку окупантів. Військовослужбовці підняли з-під завалів 44-річного господаря будинку, який понад 6 днів боровся за життя.

Врятований повідомив, що разом з ним у момент обстрілу був його 39-річний брат, який, напевно, загинув, так як не подавав ознак життя. Аби продовжити пошуково-рятувальні роботи щодо іншого чоловіка, потрібна спеціальна техніка.

Бійці вивезли постраждалого та передали поліцейському екіпажу "Білий Янгол", який доставив чоловіка до лікарні. Наразі потерпілий отримує необхідне лікування.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 листопада, російська армія обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Під вогнем окупантів були міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка. Поранення дістала одна людина.