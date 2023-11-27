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За минулий тиждень Армія дронів знищила майже півтори сотні одиниць техніки росіян

На 150 осіб особового складу поменшало у загарбників.

За минулий тиждень Армія дронів знищила майже півтори сотні одиниць техніки росіян
Фото: Скрін з відео

Упродовж 20-27 листопада Армія дронів знищила 149 одиниць техніки окупантів.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Серед втрат ворога - 36 танків, 37 броньованих машин, 20 гармат, чотири склади з боєкомплектом і пальним.

Фото: Telegram/Федоров

Також ворог втрати 150 осіб особового складу.

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Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили сім танків, три ББМ та 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

За інформацією британського Міноборони, втрати російської армії за останні шість тижнів стали, ймовірно, найбільшими за всю війну.

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