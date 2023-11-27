На Одещині із снігових пасток евакуювали понад 1 900 людей, – ОВА

В Одеській області рятувальні групи евакуювали із снігових пасток 1 927 людей, серед них – 138 дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, відбуксовано 538 транспортних засобів, з них 18 автобусів та 12 карет швидких. Для розчищення доріг залучили 218 техніки ДСНС та понад 800 робітників.

"Ситуація покращується, зокрема через стабілізацію погодних умов і меншу кількість відчайдушних людей, що вирішили суперечити стихії і будь-що вирушати в дорогу", – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, сьогодні станом на 13:00 через негоду в Україні без електропостачання залишалися 1 638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація була в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.