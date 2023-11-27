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Повітряні сили збили п'ять російських літаків над Брянською областю у травні, – Ігнат

П'ять літаків за п'ять хвилин.

Повітряні сили збили п'ять російських літаків над Брянською областю у травні, – Ігнат
Збитий турецькою ракетою російський військовий літак Су-24 , 24 листопала 2015
Фото: Haberturk TV

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив причетність ПС України до знищення п'ятьох російських літаків на Брянською оластю у травні цього року. Тоді РЗК "Patriot" збили російські Су-34 та Су-35, два вертолітні комплекси радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільовий вертоліт Мі-8. 

Про це Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю "Новинарні".

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", — розповів речник.

Зазначається, того дня окупанти втратили як мінімум один Су-34 і один Су-35, два рідкісні вертольоти РЕБ Мі-8МТПР-1, ще один Мі-8 над Чорним морем. 

Нагадаємо, у травні цього року в Брянській області практично одночасно бути збиті біля кордону з Україною винищувач-бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35, а також на околиці міста Клинці два вертольоти Мі-8 ВКС Росії. Всі вони входили в одну авіагрупу — винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області України, а вертольоти їх підстрахувати, щоб у тому числі підібрати екіпажі Су, якщо їх буде збито вогнем противника. На аеродром не повернулися всі чотири машини. Їхні екіпажі загинули.

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