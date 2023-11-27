Путін відправляє на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни, – міністр оборони Британії Шаппс

Володимир Путін намагається посилити своє вторгнення в Україну, відправляючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у мережі "Х".

"Путін посилює своє вторгнення – безглуздо відправляє на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку війни. Українська хоробрість і підтримка Заходу стримують їх просування, але ми не можемо бути самовдоволеними", – зазначив міністр оборони Британії.

Шаппс додає, що зараз Україні потрібна непохитна підтримка Заходу, щоб продовжувати боротися та перемагати.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, втрати російської армії за останні шість тижнів стали, ймовірно, найбільшими за всю війну.