Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico (уточнено)

Журнал Politico опублікував рейтинг, де президента України Володимира Зеленського названо найвпливовішою людиною Європи. Щороку видання створює цей рейтинг, аналізуючи європейських діячів. Уточнення. Цей ретингі було складено ще торік, у 2022, а сьогодні видання вирішило про це нагадати.

У рейтингу є три категорії: виконавець, мрійник та руйнівник, а також номінація найвпливовішої людини. Саме її здобув Зеленський.

"Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переглядає політику щодо торгівлі, розширення та енергетичної безпеки. Загалом кажучи, це переосмислення того, що означає бути європейцем – і це значною мірою завдяки українському коміку, який став президентом", – вважають у журналі.

Творці рейтингу вважають, що Зеленський – людина, якій Європа не лише довіряє, а й якою захоплюється та яку наслідує – на відміну від попередніх президентів України.

"Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – у цю думку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування були ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо в Берліні та Парижі – в те, що Москва може бути партнером", – йдеться у матеріалі.

Журналісти вважають, що Зеленський вдало використав соцмережі, медіа і західні культурні інституції, як "Греммі" та Каннський кінофестиваль, де він виступав, аби залучити Захід до війни та переконати лідерів і громадськість, що вони теж мають боротися.

Politico упевнене у впливовості Зеленського настільки, що вважає, що поки він живий, він рухатиме Європу в тому напрямку, в якому потрібно йому. При цьому суб'єктивна оцінка журналу полягає в тому, що Зеленський отримує те, що хоче: зброю, санкції проти РФ і рух на шляху України до членства в Євросоюзі. Окрім того, журналісти вжили формулювання, що Зеленський "приніс війну в Європу", хоча війну в Європу принесла Росія, яка напала на Україну.

У категорії діячів (doer) на першому місці – міністр економіки Німеччини Роберт Габек, якого журналісти назвали "справжнім канцлером", стверджуючи, що його роль у санкціях проти РФ значно вагоміша, ніж у канцлера Олафа Шольца.

У категорії "мрійників" першою стала колишня прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка зламала "фінляндинізацію" та привела країну до НАТО.

"Руйнівником" номер один назвали прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, підписавши її як "дуче" – так називали фашистського лідера Беніто Муссоліні. До цієї негативної категорії також увійшли угорський прем'єр Віктор Орбан, лідер лейбористської партії Британії Кеір Стармер, та, серед інших, російських міністр закордонних справ Лавров.

Загалом кожна з трьох категорій має по дев'ять персоналій.

Торік наймогтнішною людиною Європи журнал визнав італійського прем'єра Маріо Драґі.