FT: Туреччина збільшила експорт до Росії товарів, що можуть використовуватися в воєнних цілях

Цього тижня заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон має відвідати Туреччину, щоб обговорити "зусилля щодо запобігання, припинення та розслідування торгової та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України".

Експорт із Туреччини до Росії цивільних товарів, які використовуються за військовим призначенням, зростає. Зокрема, йдеться про мікрочипи та телескопічні приціли, наводить дані Financial Times The Guardian.

Нарощення експорту цих товарів викликає занепокоєння у США і ЄС. За даними FT, за дев'ять місяців 2023 Туреччина повідомила про експорт "високопріоритетних" товарів до Росії та колишніх радянських республік, що мають з нею тісні зв'язки, на $158 млн.

Це значно перевищує показник 2022. Цього тижня заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон має відвідати Туреччину, щоб обговорити "зусилля щодо запобігання, припинення та розслідування торгової та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України".

"З деякими третіми країнами, такими як Туреччина, ми справді маємо слабшу позицію щодо забезпечення дотримання правил, ніж хотілося б", – сказала FT колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз.

Кілкріз наголосила, що США і союзники вживатимуть примусових заходів, якщо Туреччина нічого не змінить.

Нагадаємо, що Туреччина не впроваджувала санкцій проти Росії. Країна також продовжує купувати в росіян нафту, і навіть збільшила обсяг закупівлі.

При цьому Туреччина надає Україні бойові безпілотники і виступає з мирними ініціативами.