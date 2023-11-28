Протягом минулої доби ворог обстрілював два райони Харківщини

Протягом минулої доби, 27 листопада, ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під ворожими ударами перебували Стариця та Тихе Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Строївка Куп'янського району. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 3 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,4 га території та знешкодили 52 вибухонебезпечних предмети.

Через наслідки негоди залишаються знеструмленими 86 домогосподарств с. Бородоярське Ізюмського району. Фахівці "Харківобленерго" докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Нагадаємо, поліція і волонтери завершили евакуацію дітей із Куп'янського району Харківської області, що є одним із напрямків наступу ворога. У період з 3 по 26 листопада вдалося врятувати з небезпечної території 296 дітей.