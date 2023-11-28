Попри шторм росіяни вивели у Чорне море фрегат, оснащений ракетами

Уночі росіяни вивели у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм ракет типу "Калібр".

Про це повідомляють у Telegram Сили оборони півдня.

"Попри шторм, ворог вивів в Чорне море на бойове чергування фрегат «Адмірал Макаров». Його спорядження – до восьми ракет типу "Калібр", – йдеться в повідомленні.

Рівень ракетної загрози підвищено. Військові закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог та переходити в укриття у разі оголошення небезпеки.

Нагадаємо, за словами керівниці об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталії Гуменюк, росіяни вже накопичили понад 800 ракет для енергетичного терору України.

Раніше про накопичення РФ ракет повідомляла й розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.