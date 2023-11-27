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Бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету, що вивчатиме порушення окупантами прав українських дітей

Також комітет працюватиме над проблемою викрадення дітей Росією.

Бюро ПАРЄ схвалило склад спеціального комітету, що вивчатиме порушення окупантами прав українських дітей
Бюро ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Бюро ПАРЄ схвалило 27 листопада склад спеціального комітету, що вивчатиме становище дітей України.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.

За її словами, перше засідання комітету відбудеться 15 грудня в Парижі. 

До складу, крім Кравчук, включили, зокрема, Ларису Білозір, Олену Хоменко, Марію Мезенцеву, Павла Сушка та Олександру Устінову.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських діток. Сподіваюся на плідну співпрацю та практичний результат", - зазначила депутатка.

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Нагадаємо, навесні цього року Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей на територію Росії.

Тим часом окупаційні адміністрації на тимчасово загарбаних землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. В подальшому цих дітей депортують.

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