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Держдеп США заявляє, що "оптимістично налаштований" щодо додаткового пакета допомоги Україні

Також департамент очікує на позитивне голосування за інші оборонні потреби.

Держдеп США заявляє, що "оптимістично налаштований" щодо додаткового пакета допомоги Україні
Фото: medium.com

Державний департамент США оптимістично налаштований щодо додаткового пакета допомоги Україні, фінансування якого має схвалити Конгрес.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, передає "Європейська правда".

Також Держдеп очікує на позитивне голосування за інші оборонні потреби. Це при тім, що це питання "висить" у Конгресі майже два місяці. О’Браєн зазначив, що Сенат готується ухвалити відповідне рішення "упродовж наступних декількох тижнів", а в Палаті представників "є значна більшість, яка підтримує додатковий пакет, що надасть критично важливу допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні у сфері безпеки, а також потенційно вирішить інші важливі питання, такі як міграція".

Помічник держсекретаря США додав, що "будь-який політичний процес не є завершеним, доки він не завершиться, але ми вважаємо, що на підтримку цього пакета існує значна більшість – він має бути винесений на голосування в Сенаті і Палаті представників".

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Нагадаємо, голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що нову допомогу США Україні та Ізраїлю ухвалити до кінця року буде важко. Річ у тім, що республіканці в Конгресі прагнуть пов’язати свою згоду на іноземну військову допомогу з жорсткішою прикордонною політикою після того, як президент Джо Байден підписав проміжний законопроєкт, який продовжив фінансування уряду США до початку наступного року.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Пентагон та Конгрес працюватимуть для допомоги Україні. 

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