Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСвіт

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом продовжили ще на два дні

ХАМАС погодився продовжити терміни перемир'я у Секторі Гази.

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом продовжили ще на два дні
Фото: EPA/UPG

Перемир'я між Ізраїлем та силами ХАМАСу у Газі продовжено на два дні. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Катару у мережі X.

"Було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир'я ще на два дні в секторі Газа", – повідомив посередник з Катару.

Представники ХАМАС підтвердили, що домовлено про дводенне продовження перемир'я. Ізрахль не прокоментував факт продовження перемир'я.

Нагадаємо, тимчасове призупинення вогню розпочалася в п'ятницю вранці після інтенсивних переговорів за посередництва Катару за допомогою Єгипту та США. ХАМАС та Ізраїль домовилися, що бойовики звільнять 50 заручників у обмін на звільнення урядом Ізраїлю 150 ув’язнених палестинців.

Пауза триває досі, і в неділю ХАМАС відпустив ще 17 осіб, зокрема чотирирічну дівчинку подвійного громадянства США та Ізраїлю, батьки якої терористи вбили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies