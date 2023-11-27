Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом продовжили ще на два дні

Перемир'я між Ізраїлем та силами ХАМАСу у Газі продовжено на два дні. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Катару у мережі X.

"Було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир'я ще на два дні в секторі Газа", – повідомив посередник з Катару.

Представники ХАМАС підтвердили, що домовлено про дводенне продовження перемир'я. Ізрахль не прокоментував факт продовження перемир'я.

Нагадаємо, тимчасове призупинення вогню розпочалася в п'ятницю вранці після інтенсивних переговорів за посередництва Катару за допомогою Єгипту та США. ХАМАС та Ізраїль домовилися, що бойовики звільнять 50 заручників у обмін на звільнення урядом Ізраїлю 150 ув’язнених палестинців.

Пауза триває досі, і в неділю ХАМАС відпустив ще 17 осіб, зокрема чотирирічну дівчинку подвійного громадянства США та Ізраїлю, батьки якої терористи вбили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.