Польський уряд очолив Матеуш Моравецький

Президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу у нового складу Ради міністрів. Про це пише РАР.

Тепер Моравецький матиме два тижні на те, щоб отримати у Сеймі вотум довіри для нового уряду.

Склад Кабміну змінився не повністю, адже деякі чиновники зберегли міністерські крісла.

Зокрема, Маріуш Блащак залишиться очолювати Міністерство національної оборони, а Міністерство закордонних справ очолив Шимон Шинковський, який раніше відповідав за Міністерство у справах Європейського Союзу. Міністром внутрішніх справ і адміністрації буде Павел Шефернакер, міністром юстиції – Марцін Вархол. Решта складу Ради міністрів – це нові політики, які раніше обіймали різні посади у польській адміністрації.

Лідер “Права і Справедливості” Ярослав Качинський заявив, що новий уряд буде більш експертним і менш політичним. За словами Качинського, це була його ідея. А президент Польщі Анджей Дуда задоволений, що в новому уряді значну частину посад в уряді займатимуть жінки.

Як раніше повідомлялось, маршалком нижньої палати польського парламенту став лідер партії “Польща 2050” Шимон Головня. За призначення Головні главою Сейму проголосували 265 депутатів Сейму РП при необхідному мінімумі в 231 голос.

Лідер польської опозиції Дональд Туск закликав президента країни Анджея Дуду якнайшвидше сформувати новий уряд. У свою чергу опозиційна коаліція, яка охоплює широку частину польського політичного спектра заявила, що проблем зі створенням коаліційного уряду немає бути.