Шістнадцять колишніх в'язнів з України застрягли на російсько-грузинському кордоні

Чоловіки перебувають на кордоні від 3 до 18 днів.

16 колишніх ув'язнених із України застрягли на російсько-грузинському кордоні. Відомо, що чоловіки перебувають на кордоні від 3 до 18 днів. Про це пише "Ехо Кавказу".

«Кілька людей там — з Криму, вони опинилися в ув'язненні до анексії, а після них перевели до Херсона. На руках із документів: довідка про звільнення та папір про підтвердження особи», — розповіли вони.

За словами волонтерів, чоловіки мешкають у нейтральній зоні на грузинському КПП «Дарьялі» — кілька людей у підвальному приміщенні, де немає опалення, стверджують волонтери.

Волонтери ствержджують, що у МЗС України та посольстві України в Грузії знають про ситуацію. Юридичну допомогу українцям надають партнери організації. Вони тричі доставляли українцям гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, наприкінці серпня грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, вивезених у Росію окупаційною владою.