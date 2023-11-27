Однопартієць Безуглої пропонує депутатам відкликати її з посади заступника голови оборонного комітету

Член Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Раді постанову, якою пропонує відкликати свою однопартійку Мар'яну Безуглу з посади заступника голови оборонного комітету.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Кривошеєв запропонував "Проєкт Постанови про відкликання з посади Заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Безуглої Мар’яни Володимирівни у зв’язку з незадовільною роботою на посаді". Документ нині зареєстрували і передали на розгляд керівництву.

Нагадаємо, цьогоріч в лютому вже була спроба виключити Безуглу з Комітету нацбезпеки та оборони. Відповідний проєкт постанови подав її колега по фракції Федір Веніславський. Депутат вважав, що Безугла надала колегам по комітету "завідомо недостовірну інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення".

Нині нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Фріз звернулася до голови оборонного комітету Олександра Завітневича з проханням припинити повноваження Безуглої як голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Депутатці закидають дискредитацію українських військових, зокрема, обурення в суспільстві викликали її закиди в бік Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому вона порадила "піти", бо він начебто не має плану війни на наступний рік.