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Пентагон та Конгресс працюватимуть для допомоги Україні, - Ллойд Остін

Очільник Пентагону спостерігає двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Пентагон та Конгресс працюватимуть для допомоги Україні, - Ллойд Остін
Фото: EPA

Війна, яка відбувається в Україні, має значення не лише для України, але й для всього світу. 

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції в Києві.

"Я й далі спостерігаю двопартійну підтримку в обох палатах Конгресу, і я знаю, що є деякі речі, над якими нам потрібно продовжувати працювати, щоб отримати схвалення додаткового запиту, і ми будемо продовжувати працювати з Конгресом над цим", – сказав Остін.

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Він уточнив, що деякі члени Конгресу мають слушні запитання стосовно підтримки України, і Пентагон на них відповість.

Голова Міноборони США наголосив, що в Україні захищають міжнародний порядок, заснований на правилах. 

“Йдеться про те, щоб не жити у світі, де диктатор може одного дня прокинутися і вирішити анексувати власність свого мирного сусіда", – підкреслив Остін.

Нагадаємо, США нададуть Україні нову систему HIMARS. Також Україна отримає артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, та протитанкові системи. Загалом Пентагон надає Україні пакет допомоги у розмірі 100 млн доларів.

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