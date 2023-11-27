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З Куп'янського району завершили евакуацію всіх дітей

З небезпечної території евакуювали 296 неповнолітніх. 

З Куп'янського району завершили евакуацію всіх дітей
Фото: Поліція Харківської області Facebook

Поліція і волонтери завершили евакуацію дітей із Куп'янського району Харківської області, що є одним із напрямків наступу ворога.

Зі 3 по 26 листопада вдалося врятувати з небезпечної території 296 дітей. Про це повідомили на сторінці у Facebook поліції Харківської області.

"За списком на території Курилівської громади рахується ще 2 дитини: 2012 та 2018 років народження. Однак діти за адресою проживання відсутні. Їх місцеперебування встановлюється", – зазначили правоохоронці.

За попередньою інформацією, діти разом із мамою виїхали за межі району.

За час обов'язкової евакуації дітей з території Кіндрашівської громади врятували 31 дитину, з Куп’янської громади (лівий берег) – 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини. 

"Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць", – додали в поліції. 

Нагадаємо, що росіяни знову намагаються захопити Куп'янськ, що був звільнений восени 2022. Це місто важливе для ворога через логістику. За даними командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій РФ використовує підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених – "шторм", "шторм z", "шторм v". Також до штурмів причетні колишні найманці "групи Вагнера". 

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