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Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Фото: скрин відео

Протягом минулої доби, 27 листопада, Збройні сили знищили близько 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ сягнули близько 326 440 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,
  • танків ‒ 5 523 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,
  • артилерійських систем – 7 876 (+1) од,
  • РСЗВ – 907 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 597 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).

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Нагадаємо, учора ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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