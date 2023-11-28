Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб

Протягом минулої доби, 27 листопада, Збройні сили знищили близько 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ сягнули близько 326 440 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 326 440 (+860) осіб,

танків ‒ 5 523 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3) од,

артилерійських систем – 7 876 (+1) од,

РСЗВ – 907 (+0) од,

засоби ППО ‒ 597 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 905 (+0),

крилаті ракети ‒ 1 565 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 1 113 (+0).

Нагадаємо, учора ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.