Найбільшу кількість атак за добу захисники відбили на Бахмутському напрямку

Ворог тим часом не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили 28 атак.

На Мелітопольскому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Росіяни три рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного та Новопрокопівки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав він.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєвєрного та південніше Донецького. Оборонці відбили 23 атаки.

На Мар'їнському окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили дев'ять атак.

"На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили три атаки ворога", – повідомив речник Генштабу.

На Лиманському росіяни вели штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Захисники відбили 12 атак ворога.

Загалом за добу було 84 бойових зіткнення, ворог здійснив один ракетний і вісім авіаударів, 20 обстрілів з РСЗВ.

Нагадаємо, що ворог також прагне знову захопити Куп'янськ, звільнений восени 2022. Учора з Куп'янського району завершили евакуацію всіх дітей.