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Найбільшу кількість атак за добу захисники відбили на Бахмутському напрямку

Ворог тим часом не полишає спроб оточити Авдіївку.

Найбільшу кількість атак за добу захисники відбили на Бахмутському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де захисники відбили 28 атак.

На Мелітопольскому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Росіяни три рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного та Новопрокопівки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав він.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєвєрного та південніше Донецького. Оборонці відбили 23 атаки.

На Мар'їнському окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили дев'ять атак.

"На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили три атаки ворога", – повідомив речник Генштабу.

На Лиманському росіяни вели штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Захисники відбили 12 атак ворога.

Загалом за добу було 84 бойових зіткнення, ворог здійснив один ракетний і вісім авіаударів, 20 обстрілів з РСЗВ.

Нагадаємо, що ворог також прагне знову захопити Куп'янськ, звільнений восени 2022. Учора з Куп'янського району завершили евакуацію всіх дітей. 

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