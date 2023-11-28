У Херсонській області пошкоджено навчальний заклад, в Луганській тривають позиційні бої, – ОВА

У Хмельницькій області під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу ворог стріляв один раз (чотири вибухи). З артилерії обстріляв Семенівську громаду. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 12 вибухів з ракетних систем залпового вогню та міномету. Обстрілів зазнали Юнаківська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили шість мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (п'ять вибухів), Хотінська (22 вибухи), Новослобідська (два вибухи), Великописарівська (16 вибухів) громади. Без наслідків.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 48 обстрілів (206 снарядів), з них по Херсону – п'ять артилерійських обстрілів (15 снарядів). Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області, територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Цієї ночі ворог обстріляв Херсон. Внаслідок вибуху мінновибухову травму отримав 71-річний чоловік – перебуває у хірургічному відділені лікарні.

У Луганській позиційні бої у Серебрянському лісництві не припиняються. Окупанти атакують поблизу Стельмахівки. За добу противник здійснив 127 обстрілів (536 снарядів).

У Харківській вночі ворог завдав удару по Ківшарівці. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджень зазнали зовнішні конструкції будинків, вікна та прибудинкова територія. Постраждалих немає. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стариця та Тихе, Строївка. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де Сили оборони відбили три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне.

У Запорізькій рашисти завдали 64 ударів по 15 містах та селах області. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував безпілотниками Залізничне й Малі Щербаки, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малу Токмачку. По території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 60 артударів. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються. З важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора цілий день ворог гатив по Нікопольському району. Загалом обстріляв район з важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. У місті поранена 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб, сім багатоквартирних і 14 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена і 12 понівечені, потрощені авто, лінія електропередач, газогін.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – п'ять населених пунктів: Курахове (територія ТЕС), Сіверськ (житловий сектор), Авдіївка (житловий сектор), Торецьк (відділення поліції), Очеретине (житловий сектор). Пошкоджено шість житлових будинків (з них два – багатоквартирні), ЛЕП, два броньованих автомобілі, адмінбудівля.

У Миколаївській вночі ворожі обстріли фіксувалися по Дмитрівці Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також вчора та сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів по Очакову та береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки. Минулося без постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.