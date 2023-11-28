Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту

Їй загрожує довічне ув’язнення.

В Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту
Фото: СБУ

В Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту. 

Про це повідомляє СБУ. 

“Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Відомство нагадало, що у серпні цього року було викрито та повідомлено про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них – агент з оперативним псевдонімом Diezel та його дружина, яка була «зв’язковою» російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі. 

Наразі затримано третю фігурантку. 

Також, за даними СБУ, жінка проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, житель Вінниці отримав 15 років тюрми за допомогу ворогу готувати ракетні удари по місту. Зокрема, вінничанин збирав і передавав ворогам інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies