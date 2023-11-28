В Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту.

Про це повідомляє СБУ.

“Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Відомство нагадало, що у серпні цього року було викрито та повідомлено про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі. Серед них – агент з оперативним псевдонімом Diezel та його дружина, яка була «зв’язковою» російського ГРУ і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.

Наразі затримано третю фігурантку.

Також, за даними СБУ, жінка проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, житель Вінниці отримав 15 років тюрми за допомогу ворогу готувати ракетні удари по місту. Зокрема, вінничанин збирав і передавав ворогам інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури.