У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок ворожого обстрілу села Львове у Херсонській області.

Про це повідомив у Telegram начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

"У лікарні від отриманих поранень померла 72-річна жінка", – написав Літвінов.

Постраждала померла внаслідок обстрілу села Львове, який відбувся 24 листопада 2023 року.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 48 обстрілів Херсонщини, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 15 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.