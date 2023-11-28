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Росіяни нанесли ракетного удару по підприємству в Запоріжжі

Попередньо одна людина дістала поранення.

Росіяни нанесли ракетного удару по підприємству в Запоріжжі
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Зранку вівторка о 8:51 під час повітряної тривоги ворог наніс ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі тип ракети уточнюється. За попередньою інформацією, це може бути одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.

На цю хвилину відомо про одну людину, що отримала легке поранення. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

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Нагадаємо, 15 листопада російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Унаслідок ударів загинули двоє рятувальників, ще троє дістали поранення. Також постраждали четверо цивільних громадян.

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