Головне за ніч та ранок вівторка, 28 листопада: удари по Запоріжжю і Кривому Рогу, бої під Бахмутом, 10 загиблих від негоди

Унаслідок негоди в Україні загинули 10 людей. Ще 23 людини постраждали, серед них є діти. На державному та регіональному рівнях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомляє у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

В Одеській області підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надали допомогу 2 498 людям, зокрема 162 дітям. 5 людей через негоду загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. На Миколаївщині 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

Більше інформації – в новині.

Зранку вівторка під час повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наразі тип ракети уточнюється. За попередньою інформацією, це може бути одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.

Було відомо про одну людину, що отримала легке поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено один із магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Цієї ночі ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

За словами голови ДОР Миколи Лукашука, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Також ворог спрямував ракету на Кривий Ріг. Наслідки уточнюються. В інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.

Зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.

Загинув 63-річний чоловік.Постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

Під завалами можуть бути люди.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони знищили близько 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ сягнули близько 326 440 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!