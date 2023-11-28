З 14 населених пунктів Херсонщини евакуювали всіх дітей, – ОВА

З 23 населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, евакуювали 630 дітей з родинами.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Зараз у 14 населених пунктах уже не проживають родини з дітьми. П'ять неповнолітніх лишаються у Каховському районі, семеро – у Бериславському, 150 – у Херсонському районі. З поліцією, волонтерами, місцевою владою розмовляємо з людьми, переконуємо, що зараз краще виїхати, аби їхні діти були у безпеці", – розповів Прокудін.

Евакуйовані родини готові зустріти у Хмельниччині, Франківщині, Одещині, Дніпрі та Києві. Усі послуги (дорога, проживання, психологічна, юридична допомога) безплатні.

Нагадаємо, поліція і волонтери завершили евакуацію дітей із Куп'янського району Харківської області, що є одним із напрямків наступу ворога. Зі 3 по 26 листопада вдалося врятувати з небезпечної території 296 дітей.