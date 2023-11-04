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​Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України, - фон дер Ляєн

Комісія опрацьовує відповідні пропозиції.

​Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України, - фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ЕРА/UPG

Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України.

Про це на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ще одна тема - питання використання 200 млн євро заморожених російських активів і відсотки на ці суми кожного місяця. Ми хочемо, щоби ці гроші почали працювати на відновлення України", - сказала фон дер Ляєн.

Віно зазначила, що комісія працює над пропозиціями, які "дозволили б цьому відбутися". 

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Нагадаємо, очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Загалом західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Тим часом днями компанія ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів.

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