​Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України, - фон дер Ляєн

Єврокомісія працює над тим, аби заморожені російські активи почали працювати на відновлення України.

Про це на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ще одна тема - питання використання 200 млн євро заморожених російських активів і відсотки на ці суми кожного місяця. Ми хочемо, щоби ці гроші почали працювати на відновлення України", - сказала фон дер Ляєн.

Віно зазначила, що комісія працює над пропозиціями, які "дозволили б цьому відбутися".

Нагадаємо, очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Загалом західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Тим часом днями компанія ДТЕК заявила, що виграла справу у суді Гааги проти Росії щодо втрати кримських активів на 267 млн доларів.