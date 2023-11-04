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Литва вимагає від Білорусі зупинити роботу двох енергоблоків БелАЕС через проблеми з безпекою

Так литовська сторона відреагувала на дозвіл Мінська розпочати промислове (комерційне) використання другого реактора електростанції.

Литва вимагає від Білорусі зупинити роботу двох енергоблоків БелАЕС через проблеми з безпекою
Фото: TUT.BY

Литовське Міністерство закордонних справ закликало Мінськ зупинити роботу першого та другого енергоблоків Білоруської АЕС через проблеми з безпекою об'єкта, повідомляє LRT.

МЗС передало білоруському відомству ноту, яка закликає "негайно розв'язати питання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на Білоруській АЕС відповідно до міжнародних вимог та стандартів".

Так Литва відреагувала на появу інформації в медіа про те, що влада Білорусі дозволила розпочати промислове (комерційне) використання другого реактора БелАЕС.

"Білорусь продовжує ігнорувати прохання міжнародної спільноти вирішити у цьому небезпечному ядерному проекті насамперед усі питання безпеки", - заявило МЗС Литви.

Відомство зазначає, що АЕС в Острівці становить велику загрозу для всієї Європи.

Наприкінці жовтня Державна інспекція з безпеки атомної енергії Литви попередила, що промислове виробництво другого енергоблоку БелАЕС, яка розташована за 50 кілометрів від Вільнюса, починається без вирішення всіх проблем безпеки.

За даними інспекції, від початку реалізації проєкту білоруська влада не надала Литві конкретної інформації про те, як обирали майданчик для будівництва АЕС та як оцінювали розподіл і щільність населення в сусідній частині Литви.

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Нагадаємо, МЗС Литви направляло ноту протесту до Білорусі також у березні цього року. Тоді теж вимагали негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію.

До цього українська розвідка повідомляла, що БелАЕС побудована за режиму Лукашенка у 2020 році за російським проектом і на російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. 

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на АЕС та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції відбулося кілька серйозних аварій.

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