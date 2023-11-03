12 членів ЄС закликають створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів

ММР можуть стати "рішенням для виробництва електроенергії без викопного палива у 2030 році".

12 держав-членів Євросоюзу звернулись до Єврокомісії із листом, у якому закликають створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів (ММР).

Про це розповів французький портал Contexte, повідомляє "Європейська правда".

У листі Болгарія, Хорватія, Чехія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія та Швеція наголошують, що таким чином можна буде зміцнити "енергетичний суверенітет і конкурентоспроможність промисловості" ЄС.

Підписанти листа вказують, що ММР можуть стати "рішенням для виробництва електроенергії без викопного палива у 2030 році". Згодом, до 2050 року, “ядерна енергетика може забезпечити ЄС до 150 гігават (ГВт)" електроенергії, тоді як зараз – 100 ГВт.

Держави, що підписали звернення, висловили сподівання, що Європейський форум з ядерної енергетики (відбудться у Братиславі 6 і 7 листопада) "надасть можливість досягти прогресу в цьому напрямку".

Раніше ці держави утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику. Це було зроблено, щоб досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Втім, деякі держави Євросоюзу, зокрема Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.

Як раніше повідомлялось, ДП “НАЕК “Енергоатом” та американська компанія Holtec International домовилися про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160. Спорудження в Україні ММР не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності й досягнути цілей декарбонізації.