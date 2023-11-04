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Президентка Молдови: "Росія засипала нас дезінформацією"

"Ждержавним установам довелося заблокувати веб-сайти, більшість з яких безпосередньо керуються Росією, та призупинити дію ліцензії на мовлення шести дезінформаційних телеканалів", - повідомила Санду.

Президентка Молдови: "Росія засипала нас дезінформацією"
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія "засипала" країну дезінформацією, через що довелося зупинити роботу низки каналів, передає Newsmaker.

Санду, виступаючи на зустрічі глав комісій у справах ЄС і комісій із закордонних справ країн ЄС, зазначила, що влада працює над тим, щоб зробити республіку більш стійкою перед гібридними атаками Росії.

Президентка згадала про спробу держперевороту у Молдові, а також наголосила на важливості боротьби з російською пропагандою.

"Сьогодні ми набагато стійкіші, ніж півтора роки тому. Ми будуємо нашу стійкість багатьма іншими способами. Росія засипала нас дезінформацією, але ми з цим боремося. У ці дні державним установам довелося заблокувати веб-сайти, більшість з яких безпосередньо керуються Росією, та призупинити дію ліцензії на мовлення шести дезінформаційних телеканалів", - повідомила Санду.

Вона зауважила, що "жодна демократія не любить вживати таких заходів, але ми також не можемо дозволити Росії загрожувати нашій безпеці". 

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Нагадаємо, нещодавно у Молдові заблокували низку каналів та інтернет-порталів. Доступ до 31 інтернет-порталу, серед яких і російські, перекрили через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти

Також Молдова зняла з виборів партію "Шанс", пов'язану з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

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