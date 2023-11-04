Литва заявила, що понад десяток її громадян затримані або засуджені в Білорусі

До того ж, білоруські офіційні відомства не завжди одразу інформують литовську сторону про випадки затримання.

Міністерство закордонних справ Литви стверджує, що має інформацію про більш ніж десятьох громадян країни, які затримані або відбувають покарання в Білорусі, передає LRT.

Міністерство зазначило, що білоруські офіційні відомства не завжди одразу інформують литовську сторону про випадки затримання.

Раніше про схожі випадки зі своїми громадянами повідомляла Латвія.

У МЗС нагадали про активізацію ворожих та провокаційних дій білоруських установ щодо громадян Литви, які вже перебувають або тимчасово прибули до Білорусі, а також про те, що литовців у республіці можуть затримувати незаконно.

Міністерство закликало громадян Литви не їздити до Білорусі, а тих, хто там перебуває, негайно покинути цю країну.

Нагадаємо, Литва видаватиме білорусам спеціальні паспорти. Вони будуть дійсні більш ніж один рік.

Нещодавно МЗС Литви викликало тимчасово повіреного у справах Республіки Білорусь та вручило йому ноту протесту через заяву заступника державного секретаря Ради Безпеки Білорусі Павла Муравейка. Муравейко відреагував на те, що Литва перестала видавати білорусам туристичні візи та закрила частину прикордонних переходів. Він сказав, що "ми маємо всі підстави, щоб прорубати життєво важливий для нас коридор силою зброї".