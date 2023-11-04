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У Лондоні під час пропалестинської акції затримали п'ятьох учасників

По всій країні заплановано понад 40 акцій у підпримку ісламістів.

У Лондоні під час пропалестинської акції затримали п'ятьох учасників
Фото: EPA/IMG

В суботу у Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос, попри заборону поліції, відбулася пропалестинська акція. Під час протесту поліція затримала 5 людей. Про це повідомляє видання Daily Mail.

П’ятеро людей були заарештовані під час сидячої акції протесту на знак солідарності з палестинцями, які зараз живуть у зоні бойових дій на залізничному вокзалі Кінгс-Крос у Лондоні. 

Прихильники палестинців сиділи у коридорі вокзалу та скандували гасла "припиніть вогонь", "вільна Палестина" тощо. Демонстрація була заборонена до її початку, тому міністр транспорту Британії Марк Харпер наказав поліції припинити демонстрацію.

Британська транспортна поліція заявила, що її офіцери розповіли протестувальникам про заборону проведення акції та порадили їм розійтися. Більшість учасників акції мирно розійшлися.

Пізніше п'ятьох людей було заарештовано за невиконання вказівок поліції.

Також, протестувальники зібралися біля штаб-квартири BBC в центрі Лондона, а тисячі людей прийшли до столиці сьогодні під час пропалестинського «Дня дій», по всій країні заплановано 40 маршів, оскільки триває конфлікт ХАМАС та Ізраїлю.

Нагадаємо, у Брюсселі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку Палестини, під час якого учасники акції закликали ЄС тиснути на Ізраїль, аби він припинив атаки на Газу.

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