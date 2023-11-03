Ізраїльські ЗМІ: Зеленський їде до Ізраїлю наступного тижня

Йдеться про візит 6 або 7 листопада.

Триває завершальна підготовка візиту Президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю, повідомляє Times of Israel з посиланням на місцевий 12 канал.

Зеленський запропонував приїхати більш ніж два тижні тому, але Ізраїль вважав це передчасним, оскільки війна все ще знаходиться на ранній стадії.

"Такий візит стане важливим сигналом", - заявив ізраїльський міністр освіти Йоав Кіш.

Приїзд українського президента Зеленського та його фотографія з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Іцхаком Герцоґом та іншими ізраїльськими лідерами "надішлють сигнал про те, що освічений світ піддається нападкам, протистоїть менш освіченому світу та атакує".

"Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран", - зазначає видання і додає, що візит Зеленського підвищить легітимність Ізраїлю у війні проти ХАМАСу.

Зеленський може прибути вже у понеділок чи вівторок.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю уже втретє після початку війни із ХАМАС.

Тим часом Палата представників США вирішила надати допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів.