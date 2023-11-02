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Фон дер Ляєн прибуде до Києва ще до публікації звіту про прогрес України, - Стефанішина

Звіт мають оприлюднити 8 листопада.

Фон дер Ляєн прибуде до Києва ще до публікації звіту про прогрес України, - Стефанішина
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має прибути в Київ до публікації звіту про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

Публікацію звіту Єврокомісії стосовно прогресу держав, які хочуть набути членства в ЄС, очікують 8 листопада.

"Перед тим ми очікуємо президентку Єврокомісії з візитом для переговорів із президентом Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені на розгляд Європейської комісії для звіту", – наголосила Стефанішина.

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Вона висловила сподівання, що звіт буде однозначно позитивним.

"І ми сподіваємося, що буде чітко зафіксований прогрес по семи кроках, але і в більш широкій рамці будуть надані рекомендації, які далі пріоритети бачать держави ЄС щодо реформи у сфері верховенства права", – зазначила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський узяв участь у відеоформаті у засіданні колегії Європейської комісії, і зазначив, що Україна максимально швидко рухається шляхом виконання семи рекомендацій Єврокомісії, щоб зробити можливим ухвалення політичного рішення щодо початку вже цьогоріч переговорів про членство в ЄС.

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