Ліванський фронт відволік третину ізраїльської армії та половину ВМС Ізраїлю, - ватажок "Хезболли"

"Вірогідність того, що війна на ліванському фронті перетвориться на тотальну, дуже реальна", - заявив Насралла.

Фронт у Лівані зміг відволікти третину ізраїльської армії, яка підійшла до кордону з Ліваном.

Про це заявив лідер військово-політичного ліванського шиїтського руху «Хезболла» Хасан Насралла.

"Багато тих, хто просить, щоб Хезболла приєдналася до війни. Ми це зробили, приєднавшись до битви в рамках операції «Повінь Аль-Акси» 8 жовтня. Те, що відбувається на нашому (ліванському) фронті, має важливе значення", - сказав Насралла.

За його словами, ліванський фронт зміг переключити на себе половину військово-морських сил Ізраїлю у Середземному морі навпроти Лівану та Хайфи, чверть ізраїльських ВПС і майже половину ПРО.

"Противник (Ізраїль) почав відводити свої сили на кордон з Ліваном після атаки 7 жовтня, а він хоче використовувати всі свої сили в секторі Гази... Операції на ліванському фронті стримують супротивника і змушують його прораховувати свої кроки щодо Лівану та побоюватися загострення ситуації", - додав ватажок "Хезболли."

Насралла зазначив, що "вірогідність того, що війна на ліванському фронті перетвориться на тотальну дуже реальна".

"Те, як розвиватимуться події на нашому фронті, залежить від того, що відбуватиметься у Газі. Ми попереджаємо ворога: не чіпайте мирних жителів", - сказав лідер "Хезболли".

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю веде масштабні повітряні атаки проти ліванської "Хезболли" у відповідь на ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.

Насралла натомість закликав арабські та ісламські країни розірвати відносини з Ізраїлем та відкликати послів. А напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня назвав на "1000% палестинська і на 1000% розроблена палестинцями" операцією.