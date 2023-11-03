Південна Корея готується надати кредит Польщі на закупівлю озброєння на $22 млрд

Після досягнення законодавчих обмежень на імпортно-експортне кредитування Південна Корея збирає місцеві банки, щоб допомогти Польщі придбати зброю на суму $22 мільярди. Це буде найбільшим продажем зброї для Південної Кореї, повідомили Reuters п'ятеро обізнаних джерел.

За даними міністерства оборони Південної Кореї, у 2022 році оборонний експорт країни склав близько 17 мільярдів доларів США, порівняно з 7,25 мільярдами доларів роком раніше, оскільки війна в Україні відкрила двері для експорту зброї з Сеула, додає The Guardian. Збройна угода з Польщею, досягнута торік, затвердила Сеул як одного з головних гравців на світовому ринку озброєння, де раніше домінували США та росіяни.

Сеул також прагне до поглиблення безпекових зв’язків із Європою.

Представник уряду Південної Кореї на умовах анонімності сказав, що п’ять місцевих банків розглядають синдикований кредит як захід підтримки", щоб допомогти Польщі профінансувати закупівлю південнокорейських ракетно-артилерійських систем і винищувачів.

Нагадаємо, що торік Польща купила в Південної Кореї винищувачі та домовилася придбати танки і гаубиці. До того ж, уряд Південної Кореї затвердив ліцензії на експорт для Польщі, щоб забезпечити Україну САУ Krab, які побудовані з південнокорейськими компонентами.