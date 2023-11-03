УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСвіт

Південна Корея готується надати кредит Польщі на закупівлю озброєння на $22 млрд

До кредитування хочуть залучити п'ять банків. 

Після досягнення законодавчих обмежень на імпортно-експортне кредитування Південна Корея збирає місцеві банки, щоб допомогти Польщі придбати зброю на суму $22 мільярди. Це буде найбільшим продажем зброї для Південної Кореї, повідомили Reuters п'ятеро обізнаних джерел.

За даними міністерства оборони Південної Кореї, у 2022 році оборонний експорт країни склав близько 17 мільярдів доларів США, порівняно з 7,25 мільярдами доларів роком раніше, оскільки війна в Україні відкрила двері для експорту зброї з Сеула, додає The Guardian. Збройна угода з Польщею, досягнута торік, затвердила Сеул як одного з головних гравців на світовому ринку озброєння, де раніше домінували США та росіяни.

Сеул також прагне до поглиблення безпекових зв’язків із Європою.

Представник уряду Південної Кореї на умовах анонімності сказав, що п’ять місцевих банків розглядають синдикований кредит як захід підтримки", щоб допомогти Польщі профінансувати закупівлю південнокорейських ракетно-артилерійських систем і винищувачів.

Нагадаємо, що торік Польща купила в Південної Кореї винищувачі та домовилася придбати танки і гаубиці. До того ж, уряд Південної Кореї затвердив ліцензії на експорт для Польщі, щоб забезпечити Україну САУ Krab, які побудовані з південнокорейськими компонентами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies