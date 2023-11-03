Каталонські сепаратисти досягнули угоди з іспанськими соціалістами щодо другого терміну прем’єра Санчеса

Санчес заявив, що виступає за амністію причетних до невдалої спроби отримати незалежність регіону у 2017 році.

Каталонські сепаратисти досягнули угоди з іспанськими соціалістами (Іспанська соціалістична робітнича партія − PSOE) про підтримку кандидатури виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса на другий термін.

Про це пише Reuters з посиланням на заяви політиків.

Однак соціалісти досі не отримали вирішальної підтримки суперницької партії “Junts”, попри переговори, які відбулися в останню хвилину.

Санчес, який щосили намагається сформувати уряд через три місяці після безрезультатних виборів, минулого місяця погодив коаліційну угоду з лівою силою “Sumar”, але все ще потребує підтримки в парламенті з боку дрібніших партій, включно з каталонськими й баскськими сепаратистами.

Заручившись підтримкою каталонських партій, Санчес заявив, що виступає за амністію причетних до невдалої спроби отримати незалежність регіону у 2017 році. Потенційна амністія викликала політичну бурю в Іспанії, де переважно консервативні опоненти провели великі протести. Вони звинуватили Санчеса в тому, що він поставив під загрозу верховенство закону заради власної політичної вигоди.

Нагадаємо, у Санчеса є час до 27 листопада, щоб висунути свою кандидатуру перед депутатами на чергових дебатах та голосуванні. Якщо він зазнає невдачі, парламент розпустять, а Іспанія повернеться до виборчих дільниць у середині січня на шості загальні вибори за дев'ять років.