"Робітників із Гази більше не буде": Нетаньягу оголосив про розірвання контактів

Ті, хто перебував в Ізраїлі в день початку війни, будуть повернуті в Газу.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль припиняє всі контакти із Сектором Гази.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Палестинських робітників із Гази більше не буде, а робітники, що перебували в Ізраїлі в день початку війни, будуть повернуті в Газу", – зазначив прем'єр.

Зазначимо, що до 7 жовтня економіка Сектора Гази була значною мірою залежна від економіки Ізраїлю. Зокрема, водопостачання, постачання палива, надання послуг інтернету відбувалося з території Ізраїлю. Крім того, тисячі людей із Сектора Гази щодня їздили на роботу в Ізраїль, яка там оплачується значно вище, ніж на підконтрольній угрупованню ХАМАС території.

Нагадаємо, що ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію "Залізні мечі" – у відповідь на напад терористів ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.