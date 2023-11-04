"Ми його списали": Ердоган заявив, що розриває контакти з Нетаньягу

Президент Туреччини каже, що Ердоган “більше не той, з ким можна говорити”. Також Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Газі.

Про це повідомляє Al Arabiya.

“Нетаньягу більше не той, з ким можна говорити. Ми його списали”, – цитують Ердогана турецькі ЗМІ.

Крім того, пресслужба Міністерства закордонних справ Туреччини заявила, що відкликає свого посла з Ізраїлю.

Зазначимо, заява Ердогана прозвучала через тиждень після того, як Ізраїль заявив, що “переоцінює” свої відносини з Анкарою через дедалі гострішу риторику Туреччини щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

У суботу, 28 жовтня, Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини після мітингу, що відбувся в аеропорту Ататюрк, на підтримку Палестини, на якому Ердоган назвав ізраїльську владу «військовими злочинцями».

Нагадаємо, Ізраїль відмовився тимчасово зупинити вогонь, поки ХАМАС не звільнить ізраїльських заручників. "Я кажу нашим ворогам на півночі: не випробовуйте нас - ви дорого заплатите...",- заявив Біньямін Нетаньяху.