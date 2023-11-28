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Окупанти відкрили у Криму 559 справ за "дискредитацію ЗС РФ", - Ташева

У 490 випадках винесені постанови про накладення адмінштрафів.

Окупанти відкрили у Криму 559 справ за "дискредитацію ЗС РФ", - Ташева
Фото: Центр національного спротиву

Російська окупаційна влада у Криму продовжує відкривати справи за "дискредитацію ЗС РФ".

Про це розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Заведено 559 судових справ за буцімто “дискредитацію ЗС РФ”. З них у 490 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу", - сказала Ташева.

На її думку, силові структури і каральні органи окупантів, попри вливання з 2014 року величезних коштів, не працюють так, як хотіли б у РФ.

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Зараз у тимчасово окупованому Криму діють кілька рухів опору, зокрема, партизанський рух "АТЕШ", рух громадського опору "Жовта стрічка", жіночий рух “Зла мавка”, "Кримські бойові чайки". Вони стежать за пересуванням військової техніки ворога, а також розповсюджують листівки та символіку.

Також окремі громадяни роблять татуювання з українською символікою, синьо-жовтий манікюр, піднімають український стяг, обливають жовтою та блакитною фарбами окупаційні “військкомати”, співають українські пісні. 

Через це окупанти притягають їх до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Таміла Ташева уточнила, що на сьогодні громадяни України вже сплатили у Криму понад 15,5 млн рублів незаконних штрафів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російська влада почала складати так звані "списки неблагонадійних осіб". Таких людей, йдеться про кримотатарське населення півострова, вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.

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