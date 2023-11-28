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На Закарпатті затримали групу підозрюваних у незаконному переправленні осіб через кордон

Зловмисників затримали під час отримання ними грошей від двох чоловіків, яких обіцяли переправити до Румунії. 

На Закарпатті затримали групу підозрюваних у незаконному переправленні осіб через кордон
Фото: ДПСУ

Співробітники ДПСУ затримали у Закарпатській області групу підозрюваних у незаконному переправленні осіб через кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що зловмисників затримали під час отримання ними грошей від двох чоловіків, яких обіцяли переправити до Румунії. 

Жінка з сином отримували від клієнтів від 1,5 до 2 тис. доларів.

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За це бажаючим нелегально виїхати з України надавали тимчасове житло, транспорт, супровід до кордону та інструктаж. 

Правоохоронці вилучили у підозрюваних автомобіль, гроші, 4 телефони та паспорти громадян України та Угорщини на ім’я переправників. Затриманим загрожує позбавлення волі до 10 років.

Як раніше повідомлялось, прикордонники затримали жительку Закарпатської області, яку підозрюють в організації переправлення військовозобов'язаних українців за кордон.

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