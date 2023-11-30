На Одещині лікар за 5 500 доларів виготовляв фіктивні документи для ухилянтів

В Одеській області затримали лікаря, який виготовляв за 5 500 доларів фіктивні документи для звільнення зі служби.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

За даними слідства, лікар, діючи з корисливих мотивів, за гроші організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення з лав ЗСУ та інших військових формувань України.

Фото: Офіс генпрокурора

За 5 500 доларів він пообіцяв військовослужбовцю виготовити та надати документи, які стали б законною підставою для його звільнення у запас. Під час одержання хабаря, яке відбувалось під контролем правоохоронців, лікаря затримали за ст. 208 КПК України.

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснювали ГУ Нацполіції в Одеській області, оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України були затримані організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.