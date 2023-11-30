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На Одещині лікар за 5 500 доларів виготовляв фіктивні документи для ухилянтів

Лікаря затримали "на гарячому" при отриманні хабаря.

На Одещині лікар за 5 500 доларів виготовляв фіктивні документи для ухилянтів
Фото: Офіс генпрокупора

В Одеській області затримали лікаря, який виготовляв за 5 500 доларів фіктивні документи для звільнення зі служби.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

За даними слідства, лікар, діючи з корисливих мотивів, за гроші організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів про наявність у військовослужбовців хвороби, яка є підставою для звільнення з лав ЗСУ та інших військових формувань України.

Фото: Офіс генпрокурора

За 5 500 доларів він пообіцяв військовослужбовцю виготовити та надати документи, які стали б законною підставою для його звільнення у запас. Під час одержання хабаря, яке відбувалось під контролем правоохоронців, лікаря затримали за ст. 208 КПК України.

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Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснювали ГУ Нацполіції в Одеській області, оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України були затримані організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

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