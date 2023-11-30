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Вночі ворог ударами артилерії пошкодив ТЕЦ на півдні країни, – Укренерго

Є руйнування будівель та обладнання.

Вночі ворог ударами артилерії пошкодив ТЕЦ на півдні країни, – Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Вночі артилерійськими обстрілами була пошкоджена теплоелектроцентраль (ТЕЦ) в південному регіоні. 

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”. 

“Є руйнування будівель та обладнання. Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що в роботу включився блок на одній з теплових електростанцій.

Також компанія повідомила, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. 

Крім того, сонячна погода сприяє виробництву більшого обсягу електроенергії сонячними електростанціями. 

Ліміти споживання не запроваджувались. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються. 

При цьому Укренерго прогнозує дефіцит електроенергії сьогодні ввечері. Українців просять споживати електрику ощадливо.

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