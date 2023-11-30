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У Росії зростає соціальна напруга через невдоволення війною проти України, – ГУР

Також в Росії спостерігається погіршення криміногенної ситуації, зокрема, через втрату стабільних джерел доходу.

У Росії зростає соціальна напруга через невдоволення війною проти України, – ГУР
Ілюстративне фото: Москва
Фото: EPA/UPG

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині РФ, зокрема, у її європейській частині, зростає соціальна напруга.

За даними ГУР, погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема, й у закритих доповідях вищим вождям. 

За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації: зростання рівня злочинності у регіонах РФ спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та "алкоголізацією" населення.

ГУР зазначає, що також на посилення соціальної напруги в Росії напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.

Нагадаємо, тим часом, за даними ГУР, у Московській області рух опору вивів з ладу дві релейні шафи на важливих ділянках російської залізниці. Внаслідок цього рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано.

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