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З Херсонщини евакуювали ще 44 дитини

Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця.

З Херсонщини евакуювали ще 44 дитини
Фото: скриншот відео

Ще 44 дитини з Херсонщини вирушили до більш безпечних регіонів. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Це малеча з громад області, які постійно обстрілює російська армія. Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що там юні жителі Херсонщини зможуть відпочити та пройти курс реабілітації в оздоровчих закладах.

Нагадаємо, 28 листопада голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з 14 населених пунктів Херсонщини евакуювали всіх дітей. Евакуація триває.

Тим часом поліція і волонтери завершили евакуацію дітей із Куп'янського району Харківської області, що є одним із напрямків наступу ворога. Зі 3 по 26 листопада вдалося врятувати з небезпечної території 296 дітей.

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