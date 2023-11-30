Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця.

Ще 44 дитини з Херсонщини вирушили до більш безпечних регіонів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Це малеча з громад області, які постійно обстрілює російська армія. Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що там юні жителі Херсонщини зможуть відпочити та пройти курс реабілітації в оздоровчих закладах.

Нагадаємо, 28 листопада голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що з 14 населених пунктів Херсонщини евакуювали всіх дітей. Евакуація триває.

Тим часом поліція і волонтери завершили евакуацію дітей із Куп'янського району Харківської області, що є одним із напрямків наступу ворога. Зі 3 по 26 листопада вдалося врятувати з небезпечної території 296 дітей.