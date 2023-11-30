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Чехія надасть 2,5 млн євро у фонд Україна-НАТО

Відповідне рішення ухвалив уряд Чехії за підсумками засідання.

Чехія надасть 2,5 млн євро у фонд Україна-НАТО

Чехія надасть близько 2,5 млн євро до цільового фонду Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Трастовий фонд діє з 2016 року та є інструментом невійськової допомоги Україні. Це стосується, наприклад, пального, медичних матеріалів, продуктів харчування, зимового одягу та систем захисту від безпілотних літальних апаратів.

Зброя та інша військова техніка надається державами індивідуально, одночасно для цієї мети є Європейський фонд миру.

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Нагадаємо, сенат Чехії продовжив дію мандату на здійснення підготовки українських військових до кінця 2024 року.

До слова, 2 листопада начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека прибув до Києва і провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.

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