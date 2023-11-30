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У Росії до 12 років колонії засудили ветерана АТО Павла Запорожця

Українського військового з Херсонщини засудили за статтею про "міжнародний тероризм".

У Росії до 12 років колонії засудили ветерана АТО Павла Запорожця
Фото: Радіо Свобода

У Ростові-на-Дону військовий суд виніс вирок колишньому українському військовому Павлу Запорожцю. Його засудили до 12 років колонії за статтею про "міжнародний тероризм", пише "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

За версією російського слідства, Запорожець готував теракт під час акції "Безсмертний полк", яку російська адміністрація планувала в окупованому на той час Херсоні 9 травня 2022 року.

Запорожець на суді вказав, що планував підірвати російський військовий патруль рано-вранці – через комендантську годину мирні жителі не постраждали б.

За словами Запорожця, його затримали, коли він встановлював розтяжку із двома гранатами, та відвезли до будівлі херсонської адміністрації. Там його били та катували. Після цього Запорожця доправили до херсонського ізолятора, де під погрозами побиття змусили підписати протокол, який не дозволили прочитати.

За три місяці перебування в ізоляторі відйськового били та катували струмом. Потім його перевезли до анексованого Криму – у наручниках та з мішком на голові.

Адвокат підсудного просив припинити справу та визнати ветерана АТО Запорожця військовополоненим, але суд у цьому відмовив.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших трьох років у в'язниці.

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